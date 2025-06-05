Более трети жителей России (36%) заявили, что восприняли бы негативно возможную смену нормативного ударения в слове "звонит" с второго на первый слог. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ, приуроченного ко Дню русского языка, передает РБК.

По данным опроса, 97% россиян считают важным соблюдать нормы русского языка. Вместе с тем 50% участников исследования считают, что языковая норма - это то, что отражено в словарях, а не то, как говорит большинство. Максимум приверженцев словарной нормы (63%) был отмечен в 2020 году.

Кроме того, самооценка респондентов по уровню владения русским языком составила в среднем 3,9 балла из 5 возможных - аналогичный показатель фиксировался и 10 лет назад. При этом уровень грамотности в 2008 году оценивался в 3,5 балла.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 мая текущего года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1 600 совершеннолетних россиян.

День русского языка отмечается 6 июня. Он был учрежден ООН в 2010 году, а год спустя президентским указом официально объявлен памятной датой в России. Эта дата приурочена ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина (1799-1837), который считается основоположником современного русского литературного языка.