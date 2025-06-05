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Политика
Дмитриев: разговор президентов РФ и США вызвал панику со стороны Запада
5 июня 2025 / 18:44
© Софья Сандурская/ ТАСС
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа повлек за собой ожидаемую панику со стороны глубинного государства Запада. На это обратил внимание спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.
"Вчерашний телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел конструктивно. Это вызвало предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ", - указал он.
Именно такие сигналы о возможности диалога и деэскалации нарушают "их привычную схему работы, основанную на конфронтации и лжи", отметил Дмитриев.