Дмитриев: разговор президентов РФ и США вызвал панику со стороны Запада

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа повлек за собой ожидаемую панику со стороны глубинного государства Запада. На это обратил внимание спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.

"Вчерашний телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел конструктивно. Это вызвало предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ", - указал он.

Именно такие сигналы о возможности диалога и деэскалации нарушают "их привычную схему работы, основанную на конфронтации и лжи", отметил Дмитриев.