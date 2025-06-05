В Кишиневе похоронили композитора Евгения Догу

Композитор Евгений Дога похоронен на Центральном кладбище в Кишиневе, передает ТАСС.

Сообщается, что траурная процессия прошла по главным улицам столицы в сопровождении почетного караула, прохожие провожали гроб с телом композитора аплодисментами. В республике 5 июня объявлен траур.

В церемонии прощания с композитором принял участие премьер Молдавии Дорин Речан, другие действующие и бывшие чиновники молдавского правительства. Президент Молдавии Майя Санду и председатель парламента и лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу не пришли на церемонию, так как находятся с визитами за границей, указали в пресс-службе правительства.

Евгений Дога скончался 3 июня на 89-м году жизни. Из-за проблем со здоровьем несколько последних лет он провел на родине.