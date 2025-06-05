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Политика
Армения не внесла членский взнос в ОДКБ в 2024 году
5 июня 2025 / 19:18
© Артем Геодакян/ ТАСС, архив
Армения не выплатила членский взнос в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году из-за приостановки своего участия. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян, выступая в парламенте.
По его словам, "Армения не заплатила членский взнос в ОДКБ из-за заморозки своего членства в этой организации".
Некоторое время назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, так как организация якобы создала угрозы для суверенитета республики. В декабре 2024 года он объявил, что отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата.