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Общество
Президент РФ призвал использовать кириллицу, а не "кашу из латиницы"
5 июня 2025 / 19:30
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
В общественном пространстве в России необходимо использовать кириллицу, а не "кашу из латиницы" и других символов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.
"В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит", - подчеркнул он.
Путин отметил, что кириллица является историческим алфавитом. Он также обратил внимание, что классики еще 19 веке иронизировали над подражательством и призвал воздержаться от употребления "каши из латиницы и других символов".