В Грузии начал работу сайт регистрации иностранных агентов

Антикоррупционное бюро Грузии запустило сайт Акта о регистрации иностранных агентов - fara.acb.gov.ge.

На главной странице ресурса доступен видеоролик, рассказывающий потребителю о целях закона и разъясняющий процедуру регистрации. Вместе с тем уточняется, что регистрация возможна только в электронном виде.

Вместе с тем у сайта есть разделы "правовые акты", "часто задаваемые вопросы", "консультативные заключения", "просмотр заявлений", "поиск документов", "отчеты" и "контакты".

Акт о регистрации иноагентов - аналога американского FARA (Foreign Agents Registration Act) вступил в силу 31 мая. Парламент Грузии принял закон в третьем и заключительном чтении 1 апреля. В отличие от закона "О прозрачности иностранного влияния", принятого в 2024 году на свете массовых протестов, аналог американского FARA предполагает тюремный срок до 5 лет и распространяется как на организации, так и на физических лиц.

Новый закон призван усилить борьбу с организациями, финансируемыми из-за рубежа, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране. Грузинские власти не раз заявляли о попытках революций, в которых важную роль играли неправительственные организации, финансируемые из-за рубежа.