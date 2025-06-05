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Политика
Трамп и Си Цзиньпин обменялись приглашениями в свои страны
5 июня 2025 / 19:57
© AP Photo/ Andrew Harnik/ТАСС
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином пригласил его посетить Соединенные Штаты.
"В ходе разговора председатель Си Цзиньпин любезно пригласил меня и первую леди посетить Китай, я ответил взаимностью", - написал он в Truth Соц. сети. Трамп отметил, что лидеры двух стран "с нетерпением ждут этого".
Разговор состоялся по инициативе американского лидера.