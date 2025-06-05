Трамп и Си Цзиньпин обменялись приглашениями в свои страны

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином пригласил его посетить Соединенные Штаты.

"В ходе разговора председатель Си Цзиньпин любезно пригласил меня и первую леди посетить Китай, я ответил взаимностью", - написал он в Truth Соц. сети. Трамп отметил, что лидеры двух стран "с нетерпением ждут этого".

Разговор состоялся по инициативе американского лидера.