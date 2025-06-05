Медведев приветствовал выступление латвийского депутата в Сейме по-русски

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев похвалил выступление в Сейме латвийского депутата, лидера партии "Стабильность!" Алексея Росликова в защиту русского языка.

"Накануне дня рождения А.С. Пушкина приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!" - указал российский политик в соцсети X.

В парламенте Латвии обсуждалась декларация "об устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советский период "русификации". Росликов выступил против этой инициативы, акцентировав внимание на том, что русскоязычные граждане - это значительная часть населения.

По информации латвийского гостелерадио LSM, спикер Сейма Дайга Миериня объявила голосование за удаление Росликова из зала заседаний "за неэтичное поведение, использование русского языка, проявление неуважения к Сейму и депутатам". В поодержку этого решения высказались 63 парламентария, после чего депутат покинул зал.

В мае Сейм Латвии принял поправки к регламенту, обязывающие депутатов использовать в служебных помещениях только государственный латышский язык. Отмечалось, что теперь использование других языков в здании Сейма будет считаться "нарушением закона". Новый регламент распространяется на порядок общения между парламентариями, а также на внешнюю коммуникацию.

Согласно данным официального статистического портала Латвии, опубликованным в октябре 2023 года, не менее 37,7% жителей Латвии в возрасте 18-69 лет считают русский язык родным.