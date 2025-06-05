Мерц вручил Трампу копию свидетельства о рождении деда американского лидера

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подарил президенту США Дональду Трампу факсимиле свидетельства о рождении деда нынешнего американского лидера. Трансляцию церемонии в Овальном кабинете Белого дома вел телеканал NTV.

Сам Мерц на своей странице в социальной сети уточнил, что документ в рамке и с переводом на английский язык оформили в МИД ФРГ.

Бабушка и дедушка Трампа эмигрировали в США из коммуны Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе Германии. По информации СМИ, дед главы Белого дома Фредерик Трамп (урожденный Фридрих Трумп) родился в Кальштадте в 1869 году и в 1885 эмигрировал в Соединенные Штаты.

Мерц на встрече в Овальном кабинете предложил Трампу активизировать сотрудничество между Берлином и Вашингтоном. "У нас так много общего в нашей истории. Мы многим обязаны американцам. Этого мы никогда не забудем", - отметил глава германского правительства. Он назвал немецкие корни президента США "хорошей основой для тесного сотрудничества".