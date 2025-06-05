Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
5 июня 2025 / 22:04
КОТИРОВКИ
USD
05/06
78.5025
EUR
05/06
89.3108
Новости часа
ЦИК представил логотип единого дня голосования 2025 года Мерц вручил Трампу копию свидетельства о рождении деда американского лидера
Москва
5 июня 2025 / 22:04
Котировки
USD
05/06
78.5025
0.0000
EUR
05/06
89.3108
0.0000
Политолог Киреев: без Трампа российско-украинских переговоров не было бы
Политолог Киреев: без Трампа российско-украинских переговоров не было бы
5 июня 2025 / 12:52
Трамп дистанцируется от Украины
Трамп дистанцируется от Украины
5 июня 2025 / 12:15
Экономист Колташов: руководители Украины хотят войны
Экономист Колташов: руководители Украины хотят войны
4 июня 2025 / 20:32
Киевская верхушка
перешла к терроризму
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Мерц вручил Трампу копию свидетельства о рождении деда американского лидера
5 июня 2025 / 20:27
Мерц вручил Трампу копию свидетельства о рождении деда американского лидера
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подарил президенту США Дональду Трампу факсимиле свидетельства о рождении деда нынешнего американского лидера. Трансляцию церемонии в Овальном кабинете Белого дома вел телеканал NTV.

Сам Мерц на своей странице в социальной сети уточнил, что документ в рамке и с переводом на английский язык оформили в МИД ФРГ.

Бабушка и дедушка Трампа эмигрировали в США из коммуны Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе Германии. По информации СМИ, дед главы Белого дома Фредерик Трамп (урожденный Фридрих Трумп) родился в Кальштадте в 1869 году и в 1885 эмигрировал в Соединенные Штаты.

Мерц на встрече в Овальном кабинете предложил Трампу активизировать сотрудничество между Берлином и Вашингтоном. "У нас так много общего в нашей истории. Мы многим обязаны американцам. Этого мы никогда не забудем", - отметил глава германского правительства. Он назвал немецкие корни президента США "хорошей основой для тесного сотрудничества".

Политолог Киреев: без Трампа российско-украинских переговоров не было бы
Политолог Киреев: без Трампа российско-украинских переговоров не было бы
Трамп дистанцируется от Украины
Трамп дистанцируется от Украины
Экономист Колташов: руководители Украины хотят войны
Экономист Колташов: руководители Украины хотят войны
Киевская верхушка
перешла к терроризму
Владимир Путин
Все интервью
20:46
ЦИК представил логотип единого дня голосования 2025 года
20:27
Мерц вручил Трампу копию свидетельства о рождении деда американского лидера
20:14
Медведев приветствовал выступление латвийского депутата в Сейме по-русски
19:57
Трамп и Си Цзиньпин обменялись приглашениями в свои страны
19:43
В Грузии начал работу сайт регистрации иностранных агентов
19:30
Президент РФ призвал использовать кириллицу, а не "кашу из латиницы"
19:18
Армения не внесла членский взнос в ОДКБ в 2024 году
18:57
В Кишиневе похоронили композитора Евгения Догу
18:44
Дмитриев: разговор президентов РФ и США вызвал панику со стороны Запада
18:31
ВЦИОМ: более трети жителей России против смены ударения в слове "звонит"
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения