ЦИК представил логотип единого дня голосования 2025 года

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ представила логотип единого дня голосования 2025 года.

"Мы представляем логотип единого дня голосования 2025. Он посвящен не только выборам, но и основной теме этого года: 80-летию Победы", - сказано в сообщении в Telegram-канале комиссии.

ЦИК отметил, что были назначены выборы в пяти регионах и таким образом избирательная кампания ЕДГ-2025 года открыта. На сегодняшний день выборы высших должностных лиц назначены в Республике Коми и Ростовской области, в законодательные собрания - в Коми, Белгородской, Новосибирской и Челябинской областях.