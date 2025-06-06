Си Цзиньпин призвал США отменить ограничения против Китая после переговоров в Женеве

США должны отказаться негативных мер, ограничивающих Китай, после женевских торгово-экономических переговоров. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

"После женевских переговоров Китай серьезно выполнил положения достигнутого соглашения, США должны реалистично оценить достигнутый прогресс и отказаться от негативных мер, принятых в отношении Китая", - цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Он отметил, что для исправления курса отношений между Вашингтоном и Пекином "нужно как следует держать штурвал и правильно задавать направление", а также "избавляться от всякого рода помех и нарушений".

По словам китайского лидера, в Женеве был сделан важный шаг к решению торгово-экономических вопросов. В обеих странах и в международном сообществе приветствовали женевские договоренности, это говорит о том, что "диалог и сотрудничество являются единственно правильным выбором", указал он.

Переговоры по торгово-экономическим вопросам между США и Китаем прошли в Швейцарии 10-11 мая. По их итогам стороны объявили о взаимном снижении пошлин с 14 мая.