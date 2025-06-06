Трамп заявил о готовности применить жесткие санкции против России, если не будет сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов будет применить жесткие санкции в отношении России и Украины, если страны не достигнут соглашения по урегулированию конфликта. С таким заявлением он выступил на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Белом доме.

На вопрос о возможности ужесточения антироссийских санкций американский лидер ответил, что не исключает такой шаг в том случае, если станет понятно, что "сделка не будет заключена и этот конфликт будет продолжен".

Трамп отметил, что определил для себя предельный срок для того, чтобы занять "очень жесткую позицию". "И, честно говоря, это может затронуть обе страны", - указал он.