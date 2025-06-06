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Общество
Президент предложил учредить День языков народов России 8 сентября
5 июня 2025 / 21:38
© Михаил Метцель/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября - в день рождения поэта Расула Гамзатова. С таким заявлением глава государства выступил в ходе заседания совета по поддержке русского языка.
Он отметил, что Гамзатов, автор знаменитого стихотворения "Журавли", считал родными два языка: русский, благодаря которому его творчество получило всемирное признание, и аварский, на котором он создавал свои произведения.