Меркель: единство Запада - лучшее решение для достижения мира на Украине

Единство США и Европы - это лучшее решение для достижения мира на Украине. Соответствующую точку зрения высказала посетившая Прагу экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает новостной портал Archiv.hn.

"Постоянный мир с президентом России Владимиром Путиным может наступить, если Украина будет сильной. Путин очень хорошо понимает язык силы. Наилучшим решением и самым сильным ответом российскому президенту было бы, если бы США и Европа сохраняли единство", - указала она.

Меркель считает, что Запад должен и далее оказывать военную помощь Украине, а также продолжать помогать укреплять ее обороноспособность и после завершения конфликта. Принципиально важно сохранение Запада в том виде, в каком он существует сегодня, подчеркнула она.