Трамп призвал Путина не отвечать на недавние удары Украины по России

Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал российского коллегу Владимира Путина в ходе прошедшего в среду телефонного разговора не отвечать на недавние атаки Украины по территории РФ.

"Знаете, он подвергся атаке. И власти в Киеве атаковали достаточно сильно, они вошли глубоко в Россию. И он в действительности сказал мне: "у нас нет выбора, кроме как атаковать в ответ". И этот ответ России, вероятно, не будет красивым", - отметил глава вашингтонской администрации на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, комментируя содержание последней беседы с Путиным.

"Мне это не нравится. Я сказал: "не делайте этого, вам следует остановить это", - указал Трамп. "Однако, опять-таки: много ненависти", - добавил он, говоря о конфликте на Украине.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев совершил теракт 1 июня с применением беспилотных летательных аппаратов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Несколько единиц авиатехники загорелись, но все были потушены.