Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

3 июня глава украинского «офиса президента» Андрей Ермак прибыл в США во главе украинской делегации в составе первого вице-премьера Юлии Свириденко и представителей украинского военного ведомства. Среди главных тем переговоров значилось развитие «ресурсной сделки» и усиление санкций против России.

Визит состоялся сразу после диверсионно-террористических атак киевского режима против России и второго раунда стамбульских российско-украинских переговоров. Разумеется, эти события, а также реакция разных кругов американского истеблишмента стали основным фоном поездки Ермака и Ко. Например, по сообщению CNN, глава Пентагона Пит Хегсет имел «регулярное информирование» об украинских действиях, хотя прямо и не контактировал с представителями Украины по этому поводу. А издание Axios процитировало свои источники, согласно которым Трамп якобы назвал атаку «сильной» и «крутой». Один из советников президента сказал: «С международной точки зрения это будет означать, что чихуахуа наносит реальный ущерб гораздо более крупной собаке».

Собственно, Зеленский и не скрывает, что это представление едва ли не в первую очередь было рассчитано на заокеанских зрителей. По его словам, украинская атака на аэродромы должна помочь Киеву изменить настроения в США. «Риторика о том, что украинцы проигрывают войну, у нас нет карт и т. д. - сейчас это звучит немного тише, я говорю это очень осторожно. Потому что наша команда сейчас в Соединенных Штатах - и настроение изменилось в политических кругах», -заявил киевский главарь. Вроде бы противоречит миротворческому настрою Трампа, но так ли это? Не находятся ли действия Украины как раз в логике ее отношений с командой Трампа, в том числе и закулисных?

Возможно, здесь уместнее говорить про взаимоотношения с разными евроатлантическими и конкретно американскими фракциями и центрами силы, поэтому картина более сложна. Впрочем, со стороны киевского режима точно можно сказать, что Зеленский и Ермак играют в одной фракции, более того, не совсем очевидно, кто в ней главнее. Например, бывший спикер украинского парламента Дмитрий Разумков сказал: «Один коллега вчера пошутил, что начальник Зеленского поехал в Америку. Я думаю, что в определенной степени это шутка, с другой стороны – нет».

Издание Politico посвятило большой материал вопросу «who is mr.Yermak», спросив само себя, не является ли он будущим сменщиком Зеленского и ответив, что « на данный момент он доверенная правая рука Зеленского, а не его преемником». Опрошенные украинские политологи выделили плюсы и минусы главы «офиса», отметив, что у него « нет политического будущего без Зеленского, он не популярен и не имеет реальной поддержки элит, он временный человек». «Может быть, так оно и есть, но пока что большая часть будущего Украины находится в его руках», – подвели итог авторы статьи.

Итак, этот держатель «большой части будущего Украины» прибыл в США, чтобы получить «обратную связь» по атакам на Россию, обсудить усиление санкций против нашей страны и ее крупнейших экономических партнеров, попросить об усилении военной помощи в рамках обеспечения ресурсной сделки (грубо говоря, оружие в обмен на недра).

Больше всего внимания в публичной сфере было уделено именно санкциям и их обсуждению с американскими законодателями. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что организовал встречу с коллегой-республиканцем Линдси Грэмом и отметил, что 100 сенаторов были приглашены на закрытое заседание. «Это поворотный момент для Украины и решающее время для Сената по этому законопроекту», — сказал Блюменталь, рьяный защитник украинских интересов. Блюменталь восхитился украинскими диверсиями, которые, дескать, противоречат «ложному нарративу о том, что Украина проигрывает войну» и могут изменить ход событий в Вашингтоне в пользу увеличения помощи Украине. «[Эти ]события сдвинут Белый дом — и, возможно, некоторых друзей президента здесь…Конгресс может… двигаться вперед. [Президент] не обязан его поддерживать».

В итоге обсуждение Ермаком санкционных вопросов с сенаторами прошло, по его же словам, продуктивно. «Сегодняшние санкции, которые мы обсуждали в Сенате, я думаю, что это очень эффективные санкции. Плюс, было очень важно, чтобы эти санкции были согласованы с партнерами по ЕС», - подчеркнул он.

Состоялись у Ермака и несколько бесед с ведущими американскими дипломатами. На встрече с госсекретарем Рубио, по его словам, были обсуждены вопросы усиления ПВО и ситуация на фронте. При этом, по данным украинских СМИ, Рубио высказал собеседнику укор за последние атаки на Россию. Ермак же ответил в том духе, что, «пока идет война Украина будет наносить удары по российским военным объектам, причем и немецкими ракетами, которые теперь есть у ВСУ».

Встретился Ермаком и с представителем Трампа по Ближнему Востоку, который параллельно занимается российско-украинской корзиной и выступал до последнего времени как «добрый следователь» в отношении России. «[Мы]обсудили трек переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле…Россияне тянут время и манипулируют переговорами, пытаясь избежать американских санкций, и не хотят прекращать огонь. Только санкции смогут подтолкнуть Россию к серьезным переговорам», – сказал Ермак по поводу этого разговора. Мы видим, что и здесь тема антироссийских санкций оказалась во главе угла.

Наконец, у Ермака состоялось рандеву с генералом Китом Келлогом, профильным спецпредставителем по российско-украинскому конфликту, наиболее лояльным к киевскому режиму. И здесь повестка, согласно Ермаку, была аналогичной: ««Обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против России и оборонную помощь Украине… Россия делает все, чтобы не прекращать огонь. И этому следует положить конец через силу, потому что Украина сделала все, чтобы война прекратилась. Но если Россия не прекращает огонь добровольно, мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал».

Что же касается ресурсной сделки, то переговорами по ней занималась в основном Свириденко. Она написала в соцсетях, что первое заседание руководящего совета Инвестиционного фонда в рамках подписанных ранее соглашений пройдет примерно через два месяца. По ее словам, американские компании уже готовы к инвестициям, но требуют гарантий, стартовые условия договоренностей после тяжелого диалога были улучшены в украинскую пользу и запустить сам фонд разработки полезных ископаемых планируется до конца года.

Разумеется, львиная доля подробностей хода и исхода визита украинской делегации остается за кулисами. Но есть и публичные следы. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выразил поддержку ужесточению антироссийских санкций. Его цитирует издание New York Post: «Многие члены Конгресса хотят, чтобы мы ввели как можно более строгие санкции против России. И я поддерживаю этот шаг». Об этом говорит и Келлог - новые санкции под названием «Закон о санкциях против России от 2025 года» готовы, нужно лишь провести их через Конгресс и получить подпись Трампа.

Признавая безусловно существующий, местами существенный и даже антагонистичный разнобой между позицией разных вашингтонских «башен» по Украине и России, приходится вновь констатировать: публично выраженное «среднее арифметическое» этих позиций пока не сильно сдвинулось от поддержки киевского режима и, соответственно, если не к поддержке, то большему пониманию России.