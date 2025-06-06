Медведев считает слова Трампа о высадке в Нормандии намеком на нацизм Мерца

Президент США Дональд Трамп своим комментарием высадки в Нормандии намекнул на нацизм канцлера Германии Фридриха Мерца. Теперь Мерц "в одной лодке" с Владимиром Зеленским, указал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

"Мерц в одной лодке с тифозной вошью. Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должна быть, была для него неприятной. Молодец", - отметил Медведев.

В четверг Мерц на встрече с Трампом в Овальном кабинете, обсуждая конфликт на Украине, вспомнил о годовщине высадки союзников в Нормандии в 1944 году и роли США в той операции. Глава Белого дома в ответ заявил, что для Германии высадка союзников в Нормандии стала "неприятным днем".

В ходе Второй мировой войны западные союзники высадились в Нормандии (Франция), открыв тем самым второй фронт в Европе. Событие получило известность как D-Day.