Марина Харькова, журналист, Донецк

Бутафория, ложь и спекуляции стали основой режима Зеленского. А украинские дети – жертвами его политических игр. Украина должна быть постоянно готова к войне с Россией, а начинать такую подготовку нужно еще со школы. Об этом вчера заявил герой Украины, офицер ВСУ из Генштаба Евгений Межевикин. Полковник призвал с юного возраста приучать украинских детей к тому, что русские – не люди.

«Готовиться нужно, начиная со школы, как бы это страшно ни звучало, но дети должны изучать и смотреть, кто наши враги, какие они непутевые и безграмотные. Они должны еще со школы понимать, что «кацап» – это не человек. Отказываться от просмотров контента российского. В дальнейшем на всех уровнях нужно уже проводить военную подготовку. Далее в обязательном порядке должны быть центры сопротивления, в которых детям надо побегать в поле с автоматом, поизучать те средства поражения, которые сейчас существуют у противников. И мы должны постоянно быть готовы к войне», – заявил украинский боевик.

А пока такие, как он, накачивают родителей и их детей агрессией против России и ее граждан из-за закрытия государственных интернатов и детских домов на Украине резко выросла беспризорность, и вскоре могут появиться первые преступные банды. Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Юрий Павленко. «Возникает беспризорность детская, проявления которой мы уже видим на улицах страны. Завтра это может стать вооруженная детская беспризорность, а профессионального реагирования правительства нет. За годы войны количество приемных семей в государстве уменьшилось более чем на 5 тысяч, стало менее 3 тысяч в целом на государство. Происходит бессистемное регулирование проблем усыновления. После того, как мы проголосовали изменения в Семейный кодекс, вопрос усыновления теперь относится к полномочиям территориальных общин. Соответствующие документы до сих пор не готовы и, как следствие, – заблокирован процесс усыновления. Это совпадает с реорганизацией 20 детдомов в половине областей. Соответственно система здравоохранения, не зная, куда устраивать детей, прячет их по больницам. В государстве отслеживается закрытие коммунальных интернатов учреждений, зато открываются такие же частные, но без надлежащего контроля, как следствие – риск торговли детьми», – подытожил депутат.

То есть, в Верховной Раде открыто предупреждают об угрозе появления вооружённых детских банд, увеличения числа беспризорников и роста случаев торговли детьми.

На этом фоне диктатор Зеленский запретил отмечать День защиты детей 1 июня. Теперь на Украине он перенесен на 20 ноября, который считается Всемирным днем ребенка в странах Евросоюза. На сайте Зеленского говорится, что инициатива принята «с целью охраны детства как общенационального приоритета Украины», и это звучит как издевательство. Между тем, Международный день защиты детей 1 июня — это один из старейших международных праздников, который учредили в 1949 году в Женеве. В эту же дату Международный день защиты детей празднуют в России и большинстве постсоветских странах. Ликвидация этой даты Зеленским стала еще одной частью системы насильственной отмены русской идентичности.

Понимая последствия, украинские семьи начали массово вывозить детей за границу. По данным исследования агентства «Индекс будущего», которое принадлежит Елене Зеленской, жене диктатора, 25% украинских подростков хотят покинуть страну. Среди главных мотивов они указывают больше возможностей за рубежом, высокий уровень образования безопасность и «безнадёжность будущего Украины». Всего опросили 5089 подростков. Фактически, каждый четвертый подросток намерен уехать, поскольку перспектив для себя на Украине не видит.

Тем временем в украинских телеэфирах назойливо рекламируют службу молодежи по контракту – то высчитывая, сколько на обещанные деньги можно купить суши и бургеров, то завлекая молодняк подпиской на «Нетфликс» или с помощью недавно вышедшего фильма Minecraft. Тем временем Зеленский потребовал от своей администрации разработать новый план и стратегию по обоснованию в обществе понижения возраста мобилизации и женской мобилизации. Это условие недавно было вновь выдвинуто французским президентом Макроном и английским премьером Стармером в телефонных разговорах с Зеленским.

К теме раскрутки мобилизации молодёжи, которая терпит провал, подключили и популярных украинских телеведущих. Так, известная телеведущая Катя Осадчая осудила подростков, которые выезжают за границу, потому что, по ее мнению, они должны оставаться в стране и ее защищать. Однако ее собственный 22-летний сынок проживает в США, учится в университете Мэриленда и не спешит возвращаться защищать Украину. А мать этого «элитного» уклониста гонит на убой чужих детей. А такой же скандал угодила и телеведущая канала 1+1 Наталья Мосейчук, чей 27-летний сын тоже живет в Европе.

Недавно разразился еще один скандал, связанный с украинскими детьми-инвалидами, которых украинский режим вывез из Австрии вопреки желанию самих детей и протесты принимавшей их австрийской стороны. Сообщение об их возвращении на Украину вызвало волну возмущения в Австрии.

«Операция по репатриации вызвала непонимание среди жителей Нойдауберга. Люди задавались вопросом, почему дети должны были возвращаться на войну, если они спокойно ходили в школу и детский сад?», - сообщило австрийское издание ORF. А глава организации SeneСura Йоханнес Валльнер до последнего пытался остановить отправку украинских детей на родину. По его словам, дети за три года достигли значительного прогресса, посещали школу и детсад, а теперь возвращаются из безопасной среды в неопределенное будущее в условиях войны.

«Украинское посольство уведомило нас около двух недель назад, что детей планируют забрать. Позже мы получили информацию о логистике. Нас не спрашивали о готовности детей, их адаптации, состоянии здоровья. Все это вызывает у нас серьезные вопросы. Мы не знаем, кто конкретно и как будет обеспечивать уход за ними после возвращения", — рассказал Валльнер.

Глава муниципалитета Вольфганг Эдер заявил, что выбранное время является сомнительным, но юридических рычагов для вмешательства в ситуацию община не имеет. Правительство земли Бургенланд обратилось к украинскому посольству и МИД Австрии с просьбой пересмотреть решение о возвращении, учитывая ситуацию с безопасностью, и отложить возвращение детей. Однако и этот шаг не дал результатов.

ООН также выразила обеспокоенность. В письме австрийскому управлению по делам молодежи представитель Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в Вене д-р Кристоф Пинтер напомнил, что по международным соглашениям возврат детей, эвакуированных из зон конфликта, может происходить только на добровольной основе и после индивидуальной оценки с точки зрения интересов ребенка. Сейчас дети уже на Украине и дальнейшая их судьба вызывает тревогу. «На органы разберут, для чего ещё фашистам дети-инвалиды?», «Педофилам в другую страну продадут. Иначе зачем детей тащить в страну с военным положением? Или заложников не хватает?», - так отреагировали на это сами украинцы в комментариях под новостью и в соцсетях.