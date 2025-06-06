«Северный поток»: жизнь после смерти?

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Перспектива продолжения поставок российского газа в Европу остается актуальной повесткой в западных СМИ, несмотря на декларирование планов Брюсселя «обнулить» поставки энергоресурсов из РФ в ЕС до 2027 года (программа RE_Power_EU, которую Брюссель запустил в мае 2022 года). В фокусе внимания - прежде всего трансбалтийские трубопроводные системы по доставке российского газа в страны Старого Света.

В конце мая стало известно о важном контекстом решении. Швейцарский суд утвердил соглашение об урегулировании долгов Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток 2». «9 мая 2025 года кантональный суд г. Цуга, Швейцария, в целях финансового оздоровления утвердил соглашение об урегулировании задолженности организации Nord Stream 2 AG». В установленный швейцарским законодательством срок решение суда обжаловано не было, в связи с чем соглашение вступило в силу, а мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG прекращен», — сообщило ПАО «Газпром» в финансовом отчете по МСФО за первый квартал.

Резолюция прекращает мораторий на банкротство, проект формально избежал ликвидации, и теперь открыта перспектива сценария с его перезапуском.

Однако Вашингтон по-прежнему сохраняет санкции в адрес трубы, а Берлин против запуска газопровода. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что власти ФРГ сделают все, чтобы не допустить запуска «Северного потока 2». Ранее о плане введения санкций против взорванного газопровода также рассуждала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен: «Евросоюз готовит уже 18-й пакет санкций, и него войдут ограничения для газопровода «Северный поток»». Довольно комично, ведь трансбалтийские магистральные системы не действуют. ЕК, очевидно, сигнализирует, что сценарий вхождения американских инвесторов в проект не реанимирует его. Но это удар не только по России, но уже и по США.

В начале мая агентство Reuters сообщало, что Россия и США обсудили возможность приобретения американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток» или трубопроводе, идущем через территорию Украины. Газета The Financial Times указывала, что разработкой программы перезапуска «Северного потока 2» занимается бывший исполнительный директор оператора проекта Маттиас Варниг. Также в СМИ циркулировали слухи о том, что тайный инвестор из США может выплатить долги «Северного потока 2» и что ведутся закулисные переговоры о возобновлении работы газопровода. Кремль это опровергал.

Саму майскую судебную резолюцию по Nord Stream 2 AG логично увязывать с «инсайдерским» предвидением перспективы завершения военного конфликта на Украине. Потому что опытный инвестор не стал бы гарантировать выплату долгов, если бы не был достаточно уверен в возврате своих вложений. И едва ли стал бы покупать пустую газовую трубу. Но, конечно, легким процесс быть не обещает.

Проект с 2021 года находится под санкциями США. В конце апреля издание Politico писало, что Вашингтон обсуждает снятие санкций с «Северного потока 2» и других российских проектов в Европе, за это, в частности, выступает спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Вашингтон становится все более активным на трубопроводном треке, выстаивая перспективу заработка на прочих маршрутах поставок магистрального газа в ЕС, а не только на трансбалтийском. Скажем, 9 газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники отмечала, что американская инвесткомпания Elliot Investment Management (возглавляемая миллиардером и основателем Полом Сингером) рассматривает покупку части активов на болгарском отрезке трубопровода «Турецкий поток». По информации издания, переговоры по покупке на данный момент находятся в начальной стадии.

Участие США в расширении поставок российского газа в ЕС может помочь Москве преодолеть политическое сопротивление в большинстве европейских стран. Также это выгодно и самому Вашингтону, поскольку дает ему возможность влиять на объемы поставок российского газа в Европу, а посредникам зарабатывать на перепродаже.

Представитель швейцарской фирмы Transliq AG, которая выступает временным административным управляющим Nord Stream 2 AG, заявлял, что компания планирует сценарий, согласно которому газопровод начнет работать в 2030 году и прослужит 50 лет.

Пока же по факту энергетическая безопасность ЕС только слабеет. В том числе за счет внутренней проблемы — истощения собственной ресурсной базы. Так, страны Европы (включая Норвегию, Великобританию и Турцию) сокращают производство «голубого топлива»: в январе — марте 2025 г. указанный пул снизил добычу газа на 8% в годовом выражении — до 47,7 млрд кубометров. Это минимальный уровень добычи за сопоставимый период с 2021 года, подчеркивается в ежемесячном докладе Форума стран — экспортеров газа.