Миронов призвал ввести льготную ипотеку для ученых, педагогов и медиков

Фракция партии "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме готовит поправки о льготной ипотеке со ставкой в 5% для ученых, медработников и педагогов. Об этом заявил руководитель фракции Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

"Правительство в 2022 году ввело точечную меру поддержки - льготную ипотеку в 5% для IT-специалистов, в настоящее время ставка 6%. И мы уже тогда отмечали, что нужно аналогичную поддержку вводить для ученых, педагогов, медработников. Это представители не менее ценных, стратегических для государства профессий. Сегодня наша фракция готовит поправки, чтобы ввести для них льготную ипотеку со ставкой в 5%", - указал он.

Миронов обратил внимание, что в Россию продолжается отток научных кадров за рубеж, также сохраняется колоссальный кадровый дефицит в медицине и образовании. По его словам, главной проблемой для специалистов сегодня является жилищный вопрос. "Не могут наши ученые, учителя, врачи на свои скромные доходы покупать жилье. Тем более по нынешней рыночной ипотеке, которая увеличивает цену квартиры в 3-6 раз", - заключил он.