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Президент РФ поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
6 июня 2025 / 10:57
Президент РФ поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
© Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман, проживающих и находящихся в России, с праздником Курбан-байрам. Текст обращения размещен на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Курбан-байрам символизирует завершение паломничества к древним святыням, дарит верующим чувство причастности к богатому духовному и историческому наследию.

Путин обратил внимание, что мусульмане, сохраняя верность традициям и заветам предков, отмечают этот праздник добрыми делами, проявляют милосердие и заботу о тех, кто особенно нуждается в поддержке.

Он также выразил благодарность мусульманским организациям за их активную и созидательную роль в общественной жизни, указав на их вклад в воспитание детей и молодежи, укрепление института семьи и реализацию крупных идей в благотворительности.

Вместе с тем он отметил деятельность, направленную на поддержку защитников Отечества и их семей, назвав ее заслуживающей глубокого признания.

В завершение президент пожелал всем мусульманам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения. Отмечается на 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение паломничества мусульман в Мекку.

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