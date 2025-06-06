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Политика
Трамп считает, что Маск сошел с ума
6 июня 2025 / 11:18
Трамп считает, что Маск сошел с ума
© EPA-EFE/ MICHAEL REYNOLDS/ POOL/ТАСС

Президент США Дональд Трамп полагает, что самый состоятельный человек в мире, Илон Маск перестал эффективно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE), и сошел с ума. Соответствующую публикацию американский лидер разместил в Truth Соц. сети.

"Илон "выдохся", я попросил его уйти", - написал он. Трамп также указал, что отменил распоряжение, которое "заставляло всех покупать электромобили, которые никому не нужны". "Маск уже несколько месяцев знал, что я намереваюсь это сделать, и просто сошел с ума!" - отметил глава вашингтонской администрации.

Он также пригрозил разорвать государственные контракты с компаниями Маска и отменить все субсидии. "Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды долларов, - это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона. Меня всегда удивляло, что 46-й президент США Джо Байден этого не сделал!" - подчеркнул Трамп.

В четверг президент США допустил, что его отношения с Маском испортились. Он комментировал критические высказывания предпринимателя в отношении крупного законопроекта о госрасходах, находящегося на рассмотрении в Сенате Конгресса США. На принятии этого документа настаивает Трамп. 

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