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Профессор Тавровский: Трамп будет продолжать «холодную войну» против Китая
6 июня 2025 / 13:28
Профессор Тавровский: Трамп будет продолжать «холодную войну» против Китая

Вашингтон заинтересован в сохранении экономических связей с Китаем и в его рынке. Об этом в четверг заявила в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя телефонный разговор лидеров США и Китая.

"Как уже сказал сегодня президент [США Дональд Трамп], это был хороший и продуктивный телефонный разговор. У него  всегда были уважительные отношения с председателем Китая [Си Цзиньпином]. Китай нуждается в Соединенных Штатах и наших рынках, и у нас тоже есть стратегический интерес к экономике и рынку Китая. Поэтому лидеры сегодня договорились, что торговые представители [двух стран] продолжат встречи для обсуждения этих важных двусторонних отношений", - сказала она.

Профессор РУДН Юрий Тавровский полагает, что «звонок Трампа нужно рассматривать в контексте «холодной войны», которая ведется против Китая, начиная с первого срока его правления. И как во всякой войне, в ней бывают наступления, отступления, а бывают перемирия.  И вот то наступление, которое началось примерно месяц назад, когда были введены чудовищные пошлины на китайские товары, явно захлебнулось. Стали ощущаться последствия даже в американской экономике, кроме того, обострились отношения Америки с другими странами, например с Европой. Еще один фактор, который проявился сейчас, это скандал с Маском, который был представителем умеренных отношений с Китаем. У Маска очень большие интересы в Китае, есть заводы по производству электромобилей и аккумуляторов для них. И возможно, для того, чтобы смягчить обеспокоенность китайцев, раздался такой звонок. Но в любом случае это эпизод, это не означает, что Трамп будет сворачивать «холодную войну» против Китая потому, что это общее направление для всей Америки. Это консенсус и для республиканцев, и для демократов, так что это не больше чем сигнал к какому-то временному перемирию. Хотя в любом случае это лучше, чем отсутствие связей, и напомню, что при Байдене Си Цзиньпин вообще не отвечал на телефонные звонки из Белого дома. Мы помним, что Байден ни разу не побывал в Китае за время своего правления, а Трамп во время вчерашнего разговора заявил о готовности приехать в Китай, восстановив при этом последовательность обмена визитов. Ведь последний визит был Си Цзиньпина в Сан-Франциско в 2023 году. Так, что сейчас наступило некое перемирие в отношениях, даже точнее - не перемирие, а временное прекращение огня».  

ПО мнению эксперта, «сейчас возможны компромиссы между странами в экономической и политической областях, но опять же временные потому, что Америка сейчас стратегически перестраивается на возвращение промышленности, на активизацию своей науки, именно для того, чтобы не только конкурировать, а побеждать Китай. А на этом пути появляются трудности, которые преодолеваются какими-то временными соглашениями и временными компромиссами, и  вчерашний звонок - это как раз временный компромисс».   

          

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