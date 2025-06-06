ТАСС: в Калининграде проходят переговоры Лихачева и Гросси

В Калининграде проходит встреча главы Росатома Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

"Делегация МАГАТЭ прибыла. Начались переговоры Алексея Лихачева и Рафаэля Гросси в формате один на один", - говорится в сообщении.

О планах проведения переговоров в Калининграде стало известно в конце прошлого месяца. Контакты осуществляются в аэропорте Храброво.