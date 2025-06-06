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Общество
ТАСС: в Калининграде проходят переговоры Лихачева и Гросси
6 июня 2025 / 11:36
© Алексей Башкиров/ Госкорпорация "Росатом"/ ТАСС
В Калининграде проходит встреча главы Росатома Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
"Делегация МАГАТЭ прибыла. Начались переговоры Алексея Лихачева и Рафаэля Гросси в формате один на один", - говорится в сообщении.
О планах проведения переговоров в Калининграде стало известно в конце прошлого месяца. Контакты осуществляются в аэропорте Храброво.