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Российский рынок акций демонстрирует рост
6 июня 2025 / 11:53
Российский рынок акций демонстрирует рост
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 6 июня перешел к росту после незначительного снижения, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,02%, до 2 856,01 пункта, индекс РТС также снижался на 0,02%, до 1 137,04 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи рос на 5,7 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,025 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи перешел к росту и торговался на уровне 2 859,86 пункта (+0,11%), индекс РТС составлял 1 138,57 пункта (+0,11%). Вместе с тем курс китайской валюты незначительно замедлил рост до 10,999 руб. (+3,1 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

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