У Трампа масса возможностей подавить бунт Маска. Мнение политолога

Политические советники президента США Дональда Трампа готовятся к возможной "затяжной войне" с миллиардером Илоном Маском после их публичного разрыва. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник, близкий к американскому лидеру.

По его словам, команда Трампа рассматривает сценарий открытого противостояния, в котором союзникам как Трампа, так и Маска в политике и технологическом секторе придется "выбирать сторону".

По информации издания, разрыв между президентом и владельцем компании SpaceX вызвал шок в окружении Маска: его сторонники и деловые партнеры с недоверием восприняли резкие высказывания в отношении главы Белого дома.

Некоторые из союзников Маска выразили уверенность в том, что он сможет сохранить и даже расширить свое влияние в противостоянии с Трампом. Однако в "техно-консервативной" среде, которая ранее поддержала администрацию Трампа, по утверждению газеты, наблюдаются тревожные настроения: по мнению представителей этой сферы, Маск ввязался в слишком крупный конфликт, последствия которого могут обернуться против него.

Источники The New York Times отмечают, что тесное сотрудничество между Трампом и Маском изначально не воспринималось как долговечное, однако столь быстрый разрыв между ними оказался неожиданным даже для ближайшего окружения бизнесмена.

Бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, уволенный Трампом в 2017 году через десять дней работы, заявил, что Демократическая партия США может победить президента республиканцев, если перетянет на свою сторону Маска.

Маск также объявил в соцсети Х голосование о необходимости создания в США новой партии, которая бы представляла большинство неопределившихся между демократами и республиканцами. Спустя два часа после начала подсчета голосов участие в опросе приняли 1,1 млн человек, из них 82% поддержали эту идею.

Кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков, однако, сомневается, что Маск может возглавить политическое движение против Трампа: «Да, он написал в Твиттере про третью партию в США, но он далеко не первый человек, которому приходит в голову идея третьей партии и будет далеко не первым, кто очень быстро поймет, что это невозможно. В Америке сложно создать лидерскую партию, и те партии, которые существуют - республиканцы и демократы, плюс «зеленые» - это все-таки сетевые структуры, которые основываются на поддержке населения во всех штатах. Маск располагает колоссальными финансами, но у него кроме финансов нет никаких ресурсов. В Америке было несколько полусерьезных опросов, в которых американцы и против Трампа, и против Маска выступают достаточно радикально. Но Маск при этом имеет еще меньше поддержки, чем Трамп. Кроме того, Маск не американец, он из Южной Африки и белый и говорит по-английски, но президентских амбиций у него точно быть не может. А если не президентские, то кем он может быть? Просто сенатором? Поэтому создание такого движения очень маловероятно. И та должность, которую он имел в администрации Трампа – это максимум на что он мог рассчитывать в политической карьере на федеральном уровне. Поэтому шансов в этой инициативе у него нет, но это громкий лозунг».

П мнению эксперта, «у Трампа сейчас намного больше возможностей подавить этот бунт Маска, как-то его задвинуть и лишить контрактов. Кроме того, провести расследование по его миграционному статусу. Ведь у Маска не все абсолютно легально. У Трампа здесь больше козырей на руках, хотя в любом случае этот разрыв конечно болезненный и для Трампа, и для Маска, и для Америки в целом».