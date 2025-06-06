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Политика
Маск полагает, что Трампу нужно объявить импичмент
6 июня 2025 / 12:16
© AP Photo/ Alex Gallardo/ТАСС
Американский миллиардер Илон Маск, который до недавнего времени работал в администрации президента США Дональда Трампа, поддержал идею объявить импичмент главе вашингтонской администрации.
"Да", - отметил предприниматель в соцсети X, комментируя публикацию, в которой один из пользователей предложил "объявить Трампу импичмент и заменить его вице-президентом США Джей Ди Вэнсом".
Вместе с тем Маск спрогнозировал экономике США "рецессию во второй половине года из-за примененных Трампом пошлин" на импорт.