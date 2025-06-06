Политолог Киреев: Великобритания, Франция и Германия хотят вернуть себе статус мировых гегемонов

Европейские страны радикально изменили свое отношение к России. Еще несколько лет назад мы говорили, что с Европой мы как-нибудь договоримся, а с Америкой – вряд ли. Теперь все получилось ровно наоборот. В США приходит к власти администрация, которая очевидно хочет с Россией договориться, а европейцы, которые даже во времена холодной войны были во многом нашими партнерами, сейчас превратились в настоящих ястребов. Франция, Великобритания и, неожиданно, Германия теперь играют вместе против России. Три старых империалистических хищника снова возвращаются на свой путь. Легко предположить, что они начали воспроизводить старую схему своей колониальной политики. Создается ощущение, что они хотят вернуть себе статус мировых гегемонов.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/4eb0e9c5e46aaf77537dadc19d69072a/