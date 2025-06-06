Российские ВС за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов

Российские войска за прошедшую неделю освободили три населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) и четыре - в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В течение недели подразделениями группировки войск "Север" в рамах наступательных действий освобождены населенные пункты Алексеевка, Андреевка, Водолаги и Кондратовка Сумской области. В ходе активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Редкодуб ДНР. За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате решительных действий освобождены населенные пункты Новополь и Федоровка ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.