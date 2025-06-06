Миллионер-канцлер в гостях у миллиардера-президента

Павел Александров, международный обозреватель

В Германии довольны итогами первого официального визита немецкого канцлера Фридриха Мерца в Вашингтон. Накануне его встречи с «непредсказуемым» президентом США Дональдом Трампом берлинские аналитики сильнее всего опасались, что американская сторона возобновит свои атаки на власти ФРГ, обвиняя их в нарушении принципов свободы слова, имея в виду яростное неприятие ими деятельности партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Кроме того, в ФРГ царила сильная озабоченность по поводу возможного вывода из страны контингента войск США и, в целом, нарастающей хрупкости трансатлантического единства, а также вероятного отказа Вашингтона от продолжения военной поддержки киевского режима.

Однако всё обошлось – в том плане, что избежать случившегося во время встречи Трампа с Зеленским скандала в Овальном кабинете на этот раз удалось благополучно избежать. Президент США наговорил первому в истории ФРГ миллионеру на посту канцлера кучу комплиментов, а председатель ХДС в ранге главы кабинета министров Германии учел особенности характера Трампа и не стал перебивать того лишний раз. Официальный хронометраж их беседы свидетельствует, что за 40 минут беседы Мерц говорил всего лишь 3 минуты и 50 секунд, - по-настоящему арийская выдержка. Впрочем, комментируя некоторое время тому назад свой первый телефонный разговор с президентом США, немецкий канцлер отмечал, что в беседе с Трампом следует излагать свои собственные мысли короче, предоставляя собеседнику больше времени.

То ли оправдала себя тактика гостя из Германии, то ли сам Трамп не был настроен портить отношения с лидером самой сильной в экономическом отношении страны Европы, то ли его мысли были заняты развивающимся скандалом со своим еще недавно чуть ли не самым близким соратником миллиардером Илоном Маском, но в результате президент США подтвердил, что уже размещенные в Германии войска США останутся там и в дальнейшем. При этом Трамп заметил, что в дальнейшем собирается «обсудить эту тему подробнее», попутно назвав отношения с Германией «очень хорошими».

В то время, как Трамп обозначил количество американских военных в Германии цифрой 45 тысяч, немецкие СМИ сообщают, со ссылкой на командование США в Европе, что в настоящее время на континенте размещено 78 тысяч военнослужащих США, из которых примерно 37 тысяч находятся в ФРГ. Отмечается, что численность этого контингента «постоянно колеблется ввиду проводимых ротации и учений». В ходе встречи в Белом доме канцлер Мерц не преминул закинуть удочку в целях более тесного сотрудничества в военно-политической сфере, имея в виду опасения европейцев, что США откажутся от дальнейшей поддержки Киева, оставив их один на один с Россией.

В этой связи, Мерц подчеркнул: «В нашей истории много общего. Мы за многое благодарны Америке. И этого мы никогда не забудем». Намекая на немецкие корни семьи Трампа, канцлер заявил, что для сотрудничества США и ФРГ имеется «очень хорошая основа». Любопытно, что, в принципе одобрив рост военных расходов Германии и назвав это «хорошим делом», Трамп воздержался от того, чтобы упоминать конкретные цифры, но подчеркнул, что «в историческом плане имеют место некоторые опасения по поводу вооружения Германии». По его мнению, «подобное развитие правильное, по крайней мере до определенного момента». Затем, как отметили немецкие СМИ, «в свойственном для него грубоватом тоне Трамп небрежно добавил: наступит момент, когда я скажу, что больше вооружаться не следует».

Политические элиты ФРГ по-разному оценили итоги визита своего канцлера и председателя ХДС Фридриха Мерца в США. Так, его соратник по партии министр иностранных дел Йохан Вадефуль оценил стиль Мерца во время беседы в Овальном кабинете как «многообещающее начало будущих отношений». Это сильно контрастирует с критикой, прозвучавшей из рядов «Зеленых». Эксперт по вопросам внешней политики этой партии Дебора Дюринг заявила радиостанции Deutschlandfunk, что Мерц попытался «задружиться» с Трампом и «не использовал возможность, чтобы выступить в защиту демократии и прав человека».

Впрочем, «прямолинейный» Фридрих Мерц в отличие от «мягкотелого» Олафа Шольца, по мнению многих немецких наблюдателей, в последовавшим за встречей с Дональдом Трампом интервью телеканалу Fox News вполне решительно высказался против «любых форм постороннего вмешательства во внутренние дела ФРГ, в дебаты по поводу свободы слова и отношения к АдГ». Мерц подчеркнул, что «Германия – это вполне зрелая демократия, которая не нуждается в поучениях со стороны». Таков ответ канцлера на прежние высказывания президента Трампа и вице-президента Вэнса с критикой властей ФРГ по данному вопросу.

Местные эксперты явно сожалеют, что при все внешней благостности визита Мерца в США тому не удалось решить такую важную для всех европейских русофобов задачу: добиться от президента США заявления о прекращении им усилий по достижению мира на Украине путем дипломатических переговоров, возвращении США к противостоянию с Россией и активной военной поддержке киевского режима. Впрочем, они всё равно исходят из того, что Трамп заинтересован в развитии своего ВПК, а значит закупки третьими странами американских вооружений в интересах укрофашистов наверняка будут продолжены.