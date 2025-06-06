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Матвиенко приветствовала возобновление диалога России и Армении на парламентском уровне
6 июня 2025 / 12:52
Матвиенко приветствовала возобновление диалога России и Армении на парламентском уровне
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила благодарность председателю Национального собрания Армении Алену Симоняну за возобновление политического диалога на парламентском уровне. С соответствующим заявлением она выступила в ходе двусторонней встречи с армянским коллегой.

В настоящее время делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко находится в Армении с официальным визитом.

"Наши армянские друзья, коллеги, я еще раз хочу вас искренне поблагодарить за приглашение посетить Армению, за возможность возобновления диалога на уровне председателей палат, председателей парламентов. Мы рады возобновлению после определенного периода политического диалога на уровне спикеров", - отметила Матвиенко, обращаясь к Симоняну.

По ее словам, нынешний диалог проходит "в духе договоренностей, которые были достигнуты президентами России и Армении". 

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