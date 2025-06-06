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Орбан призвал ЕС заключить с РФ соглашение об ограничении вооружений
6 июня 2025 / 13:14
Орбан призвал ЕС заключить с РФ соглашение об ограничении вооружений
© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Европейский союз должен стремиться к скорейшему прекращению конфликта на Украине, в также инициировать переговоры с Россией об ограничении вооружений и возобновлении экономического сотрудничества. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По его словам, Венгрия поддерживает усиление обороноспособности Европы, но это не должно выливаться в безудержную гонку вооружений. "Нам нужно как можно скорее заключить соглашение о безопасности с Россией, поскольку, если все пойдет так, как планирует Брюссель, мы потратим все наши деньги на вооружения", - подчеркнул Орбан.

"Единственный способ предотвратить гонку вооружений - это заключить соглашение об ограничении вооружений с противоположной стороной. Поэтому даже в условиях войны мы должны добиваться перемирия", - указал он.

Вместе с тем глава венгерского правительства отметил, что ЕС должен стремиться к возобновлению нормального сотрудничества с РФ, чтобы "использовать потенциал, который она может предоставить европейской экономике".

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