ФОМ: о доверии Путину заявили 81% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину за неделю не изменился и составляет 81%, по мнению 82% опрошенных россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 30 мая по 1 июня среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 56% респондентов (минус 1 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 59% участников опроса (минус 2 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 43%, КПРФ - 7%, ЛДПР - 9%, "Справедливой России - За правду" - 3%, "Новых людей" - 4%.