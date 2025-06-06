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Политика
Гуцул убеждена, что ее судят за призывы к восстановлению отношений с РФ
6 июня 2025 / 13:54
© Максим Григорьев/ ТАСС
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул выразила уверенность, что ее судят за призывы к восстановлению отношений с Россией, которые не нравятся прозападным властям в Кишиневе.
"Это заказное дело. Видно предвзятое отношение судьи к нам. Меня судят, потому что я башкан Гагаузии. До встречи с президентом России Владимиром Путиным про меня и про это уголовное дело не вспоминали. Только один раз после победы на выборах башкана Гагаузии Вероника Драгалин, возглавлявшая на тот момент Антикоррупционную прокуратуру, предложила мне сделку: в обмен на аннулирование уголовного дела я должна была сдать мандат", - сказала Гуцул при общении с ТАСС.