Гуцул убеждена, что ее судят за призывы к восстановлению отношений с РФ

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул выразила уверенность, что ее судят за призывы к восстановлению отношений с Россией, которые не нравятся прозападным властям в Кишиневе.

"Это заказное дело. Видно предвзятое отношение судьи к нам. Меня судят, потому что я башкан Гагаузии. До встречи с президентом России Владимиром Путиным про меня и про это уголовное дело не вспоминали. Только один раз после победы на выборах башкана Гагаузии Вероника Драгалин, возглавлявшая на тот момент Антикоррупционную прокуратуру, предложила мне сделку: в обмен на аннулирование уголовного дела я должна была сдать мандат", - сказала Гуцул при общении с ТАСС.