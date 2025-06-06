ЦБ РФ принял решение понизить ключевую ставку до 20%

Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20% после длительного периода ее сохранения на уровне 21% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Так, совет директоров Банка России в пятницу, 6 июня, понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 20,00% годовых. Вместе с тем указывается, что инфляционное давление продолжает ослабевать. ЦБ намерен сохранять жесткие денежно-кредитные условия до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2026 году.

Будущие изменения ставки будут зависеть от темпов и стабильности снижения инфляции и инфляционных ожиданий, отметили в Центробанке.