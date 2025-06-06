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Политика
Кремль не намерен вмешиваться в перепалку между Трампом и Маском
6 июня 2025 / 14:32
Кремль не намерен вмешиваться в перепалку между Трампом и Маском
© Михаил Метцель/ ТАСС

Россия не намерена вмешиваться в противостояние президента США Дональда Трампа с его бывшим советником Илоном Маском. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это внутреннее дело США. Мы никоим образом не собираемся в это вмешиваться, как-то это комментировать. Убеждены: президент США сам разберется с этой ситуацией", - сказал представитель Кремля.

Днем ранее Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в социальных сетях. Маск выступил с утверждением о том, что без его поддержки Трамп не выиграл бы ноябрьские выборы в 2024 году, одобрил идею объявления импичмента Трампу, раскритиковал продвигаемый Белым домом проект закона о сокращении госрасходов, введенные американским лидером импортные пошлины и предрек экономике США рецессию во второй половине текущего года.

Трамп, со своей стороны, отметил, что Маск перестал эффективно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), да и вообще сошел с ума. Глава вашингтонской администрации пригрозил расторгнуть госконтракты с компаниями Маска, в том числе SpaceX, и отменить все субсидии. 

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