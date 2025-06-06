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Лукашенко и патриарх Кирилл провели встречу в Минске
6 июня 2025 / 14:48
Лукашенко и патриарх Кирилл провели встречу в Минске
© Софья Сандурская/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который прибыл во Дворец Независимости в Минске, передает ТАСС.

Во время встречи патриарх заявил, что Белоруссия "близка его сердцу". "Огромные перемены в жизни страны, и не только экономические, не только в благосостоянии народа, но и общая атмосфера. И все это при вашем руководстве. Многие вещи были результатом вашего такого творческого воображения - какой должна быть страна, народ. Все это действительно реализуется во благо Беларуси", - отметил он, обращаясь к белорусскому лидеру.

Патриарх Кирилл совершает пастырский визит в Белоруссию 4-6 июня по случаю торжеств в честь 900-летия Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. В первый день он провел богослужение в кафедральном Свято-Духовом соборе Минска, в четверг предстоятель отслужил богослужение в Полоцке. 

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