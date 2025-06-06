В России число новых больных ВИЧ-инфекцией в 2024 году сократилось на более чем 11%

Показатель числа пациентов с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией в 2024 году уменьшился на более чем 11%. Об этом информировал главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

"Сегодня мы наблюдаем ежегодное снижение новых больных ВИЧ-инфекцией. По итогам 2024 года такое снижение превысило 11%, очень благоприятный тренд. Сегодня мы тоже видим позитивные изменения", - сказал эксперт в беседе с журналистами.

Он отметил, что российская стратегия ориентирована не только на непосредственную борьбу с ВИЧ-инфекцией, но и затрагивает интересы воспитания молодежи. "Раньше у нас считалось, что ВИЧ-инфекция - болезнь молодых. Сегодня это не так. Сегодня, к сожалению, заражаются и взрослые люди, но молодежи все меньше и меньше. Воспитание в семейных ценностях, в традиционных ценностях, в подходе к доверию и верности друг другу дает вот такой эффект", - указал Мазус.