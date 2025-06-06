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Политика
Медведев предложил помощь РФ в налаживании отношений между Трампом и Маском
6 июня 2025 / 15:37
© Andrew Harnik/ Getty Images/ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в шутку предложил оказать содействие в урегулировании конфликта между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском за "разумную плату" в виде акций компании Starlink.
"Мы готовы содействовать заключению мирного соглашения между D (Трамп) и E (Маск) за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ссорьтесь, ребята!" - указал он в соцсети X.
Накануне Маск и Трамп обменялись серией резких заявлений.