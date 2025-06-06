Пострадавшим в терактах в Брянской и Курской областях выплатят свыше 88 млн руб.

Пострадавшим при терактах в Брянской и Курской областях окажут финансовую помощь на общую сумму свыше 88 млн рублей, заявили в МЧС РФ.

"Более 88 млн рублей выплатят пострадавшим в Брянской и Курской областях. Финансовую помощь из федерального бюджета получат граждане, пострадавшие в результате терактов. Соответствующий проект распоряжения правительства РФ подготовлен МЧС России и внесен на рассмотрение в правительство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выплата родным погибшего составит 1 567 500 рублей в равных долях каждому члену семьи. Получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью будет выплачено 627 тыс. рублей, легкий вред - 313,5 тыс. рублей. Денежные средства будут перечислены в регионы после утверждения документа правительством РФ.

Вечером 31 мая на однопутном перегоне Пильшино - Выгоничи в Брянской области произошел сход с рельсов локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов - Москва в результате обрушения пролетного строения автомобильного моста. В Железногорском районе Курской области 1 июня около трех часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, из-за чего проходящий железнодорожный состав упал на автодорогу.

СК РФ квалифицировал происшествия как террористические акты. По информации ведомства, жертвами ЧП стали 7 человек, еще 120 пострадали. В Курской области пострадали машинист и два его помощника.