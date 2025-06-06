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Путин: завершившиеся в 2024 году нацпроекты заметно улучшили жизнь граждан
6 июня 2025 / 16:42
Путин: завершившиеся в 2024 году нацпроекты заметно улучшили жизнь граждан
© Михаил Метцель/ ТАСС

Завершившиеся в 2024 году нацпроекты позволили добиться существенных улучшений в жизни граждан, даже в условиях непростой внешней обстановки. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"По итогам предыдущих нацпроектов, даже с учетом непростых внешних условий, мы смогли добиться заметных позитивных изменений в жизни страны, сделать многое для уверенного поступательного развития экономики и социальной сферы, для повышения качества жизни российских семей. Эти выводы подтверждает и анализ Счетной палаты РФ: она детально рассмотрела исполнение нацпроектов с 2019 по 2024 годы", - отметил он.

По словам главы государства, представленные Счетной палатой оценки и рекомендации по итогам завершившихся нацпроектов должны быть учтены правительством и региональными властями.

Вместе с тем Путин предложил оценить первые результаты новых национальных проектов, запущенных в начале 2025 года. "Сейчас на начальном этапе важно полностью обеспечить нормативно-правовую базу нацпроектов, создать понятные для всех рамки работы", - указал он.

В период с 2019 по 2024 год осуществлялась реализация нацпроектов "Семья и дети", "Здоровье", "Карьера и бизнес", "Образование", "Саморазвитие", "Социальная активность", "Туризм", "Экология", "Жилье", "Дороги", "Цифра".

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