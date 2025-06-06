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Экономика
Набиуллина: высокие ставки - один из главных факторов укрепления рубля
6 июня 2025 / 16:59
© Донат Сорокин/ ТАСС
Высокие показатели ключевой ставки стали одним из главных факторов укрепления рубля. На это обратила внимание глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Влияние ключевой ставки отчетливо проявилось сразу по процентному и валютному каналам. Высокие ставки стали одним из основных факторов укрепления рубля, и вместе с охлаждением спроса это дополнительно отразилось на динамике цен в непродовольственном сегменте", - указала она, передает ТАСС.