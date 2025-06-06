ВС РФ в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по военным целям

Российские войска минувшей ночью в качестве ответа на теракты Киева нанесли массированный удар по военным объектам на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Прошедшей ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотников, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ. Цель удара достигнута. Все заданные объекты поражены", - указали в российском оборонном ведомстве.