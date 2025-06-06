Президент США Дональд Трамп заявил, что не думает об американском миллиардере Илоне Маске и не планирует с ним разговаривать в ближайшем будущем.

"Я даже не думаю об Илоне. Бедняга, у него проблемы", - сказал глава вашингтонской администрации в интервью телекомпании CNN.

"Полагаю, что я не буду с ним разговаривать какое-то время, но желаю ему всего наилучшего", - отметил Трамп, отвечая на вопрос, разговаривал ли он с Маском.