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Политика
Президент США назвал Маска "беднягой с проблемами"
6 июня 2025 / 17:37
© Andrew Harnik/ Getty Images/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что не думает об американском миллиардере Илоне Маске и не планирует с ним разговаривать в ближайшем будущем.
"Я даже не думаю об Илоне. Бедняга, у него проблемы", - сказал глава вашингтонской администрации в интервью телекомпании CNN.
"Полагаю, что я не буду с ним разговаривать какое-то время, но желаю ему всего наилучшего", - отметил Трамп, отвечая на вопрос, разговаривал ли он с Маском.