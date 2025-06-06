Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
6 июня 2025 / 21:29
КОТИРОВКИ
USD
06/06
79.1272
EUR
06/06
90.6635
Новости часа
Путин отметил снижение младенческой смертности в России до исторического минимума Абхазия заинтересована в признании ее суверенитета большим числом стран
Москва
6 июня 2025 / 21:29
Котировки
USD
06/06
79.1272
0.0000
EUR
06/06
90.6635
0.0000
Политолог Киреев: Великобритания, Франция и Германия хотят вернуть себе статус мировых гегемонов
Политолог Киреев: Великобритания, Франция и Германия хотят вернуть себе статус мировых гегемонов
6 июня 2025 / 13:54
У Трампа масса возможностей подавить бунт Маска. Мнение политолога
У Трампа масса возможностей подавить бунт Маска. Мнение политолога
6 июня 2025 / 13:49
Профессор Тавровский: Трамп будет продолжать «холодную войну» против Китая
Профессор Тавровский: Трамп будет продолжать «холодную войну» против Китая
6 июня 2025 / 13:28
Киевская верхушка
перешла к терроризму
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Торговые войны
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 29 мая поднялась выше $66 за баррель
6 июня 2025 / 17:51
Цена нефти Brent впервые с 29 мая поднялась выше $66 за баррель
© Егор Алеев/ ТАСС

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на бирже ICE в Лондоне впервые с 29 мая текущего года превысила $66 за баррель.

По состоянию на 16:33 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 1,23% и торговалась на уровне $66,09 за баррель.

К 17:10 мск фьючерс на Brent ускорил рост и находился на отметке в $66,19 за баррель (+1,38%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в июле 2025 года рос на 1,8% - до $64,35 за баррель, свидетельствуют данные площадки. 

Политолог Киреев: Великобритания, Франция и Германия хотят вернуть себе статус мировых гегемонов
Политолог Киреев: Великобритания, Франция и Германия хотят вернуть себе статус мировых гегемонов
У Трампа масса возможностей подавить бунт Маска. Мнение политолога
У Трампа масса возможностей подавить бунт Маска. Мнение политолога
Профессор Тавровский: Трамп будет продолжать «холодную войну» против Китая
Профессор Тавровский: Трамп будет продолжать «холодную войну» против Китая
Киевская верхушка
перешла к терроризму
Владимир Путин
Все интервью
20:20
Путин отметил снижение младенческой смертности в России до исторического минимума
19:53
Абхазия заинтересована в признании ее суверенитета большим числом стран
19:30
Росатом: безопасность сотрудников МАГАТЭ при ротации на ЗАЭС является приоритетом
19:07
WP: Трамп намерен избавиться от своего автомобиля Tesla
18:48
Путин подверг критике медленное создание нормативной базы под БПЛА
18:34
Гросси подчеркнул недопустимость атак на атомные объекты
18:14
Автором песни Shaman для "Интервидения" выступил Фадеев
17:51
Цена нефти Brent впервые с 29 мая поднялась выше $66 за баррель
17:37
Президент США назвал Маска "беднягой с проблемами"
17:15
ВС РФ в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по военным целям
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения