Цена нефти Brent впервые с 29 мая поднялась выше $66 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на бирже ICE в Лондоне впервые с 29 мая текущего года превысила $66 за баррель.

По состоянию на 16:33 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 1,23% и торговалась на уровне $66,09 за баррель.

К 17:10 мск фьючерс на Brent ускорил рост и находился на отметке в $66,19 за баррель (+1,38%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в июле 2025 года рос на 1,8% - до $64,35 за баррель, свидетельствуют данные площадки.