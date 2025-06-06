У Трампа масса возможностей подавить бунт Маска. Мнение политолога
6 июня 2025 / 13:49
Профессор Тавровский: Трамп будет продолжать «холодную войну» против Китая
6 июня 2025 / 13:28
Общество
Автором песни Shaman для "Интервидения" выступил Фадеев
6 июня 2025 / 18:14
© Сергей Мальгавко/ ТАСС
Музыкальный продюсер Максим Фадеев выступил автором песни заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman), которую он представит от России на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Соответствующее сообщение размещено в официальном Telegram-канале конкурса.
"Создателем конкурсной песни для Shaman стал композитор, продюсер, обладатель множества наград и один из самых авторитетных музыкальных деятелей страны Максим Фадеев", - сказано в сообщении.
Уточняется, что композиция лирического характера называется "Прямо по сердцу".
Ранее в соцсетях конкурса сообщалось, что исполнитель представит песню к международному музыкальному конкурсу "Интервидение" 7 июня на сцене юбилейной премии "Муз-ТВ 2025".