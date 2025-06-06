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Автором песни Shaman для "Интервидения" выступил Фадеев
6 июня 2025 / 18:14
Автором песни Shaman для "Интервидения" выступил Фадеев
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Музыкальный продюсер Максим Фадеев выступил автором песни заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman), которую он представит от России на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Соответствующее сообщение размещено в официальном Telegram-канале конкурса.

"Создателем конкурсной песни для Shaman стал композитор, продюсер, обладатель множества наград и один из самых авторитетных музыкальных деятелей страны Максим Фадеев", - сказано в сообщении.

Уточняется, что композиция лирического характера называется "Прямо по сердцу".

Ранее в соцсетях конкурса сообщалось, что исполнитель представит песню к международному музыкальному конкурсу "Интервидение" 7 июня на сцене юбилейной премии "Муз-ТВ 2025". 

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