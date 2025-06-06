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Безопасность
Гросси подчеркнул недопустимость атак на атомные объекты
6 июня 2025 / 18:34
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Атаки на любые атомные объекты представляют серьезную угрозу, особенно на такой крупный как Запорожская АЭС. На этом акцентировал внимание гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с российской делегацией в аэропорту Калининграда.
"Любые атаки на атомные объекты являются серьезнейшей и важнейшей угрозой, в особенности против такого огромного атомного объекта, как Запорожская АЭС. Это является совершенно невообразимым и представляющим абсолютную угрозу", - подчеркнул он при общении с журналистами.