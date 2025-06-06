Гросси подчеркнул недопустимость атак на атомные объекты

Атаки на любые атомные объекты представляют серьезную угрозу, особенно на такой крупный как Запорожская АЭС. На этом акцентировал внимание гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с российской делегацией в аэропорту Калининграда.

"Любые атаки на атомные объекты являются серьезнейшей и важнейшей угрозой, в особенности против такого огромного атомного объекта, как Запорожская АЭС. Это является совершенно невообразимым и представляющим абсолютную угрозу", - подчеркнул он при общении с журналистами.