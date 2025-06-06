Путин подверг критике медленное создание нормативной базы под БПЛА

Профильные ведомства слишком медленно формируют нормативно-правовую базу для беспилотных летательных аппаратов. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что этот вопрос поднимался еще зимой во время его поездки в Тольятти. "Уже почти четыре месяца прошло. А что мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что единое правовое регулирование использования воздушного и околоземного космического пространства пока не заработало. А мы еще четыре месяца назад сказали, что оно должно быть создано. А для чего? Для обеспечения безопасности полетов и беспилотников, и пилотируемых воздушных судов", - указал глава государства.

Президент назвал этот вопрос принципиальным. Он заметил, что понимает всю сложность этой работы, в том числе в условиях массовых налетов украинских БПЛА. "Но нормативную базу-то можно создавать", - акцентировал российский лидер.

То же самое, по его словам, касается единой системы идентификации беспилотных воздушных судов. Путин подчеркнул, что без нормативной базы будет невозможно двигаться дальше в использовании беспилотников. Об этом говорят, в том числе представители бизнеса, добавил он.