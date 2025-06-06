WP: Трамп намерен избавиться от своего автомобиля Tesla

Президент США Дональд Трамп намерен продать или подарить свой красный электромобиль Tesla. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме пишет газета The Washington Post.

Как отмечается, глава Белого дома купил автомобиль в начале текущего года в поддержку компании Илона Маска. Слухи о намерении американского лидера избавиться от электрокара появились на фоне разногласий между Трампом и Маском.

В четверг они обменялись резкими заявлениями в социальных сетях.