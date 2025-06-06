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Политика
WP: Трамп намерен избавиться от своего автомобиля Tesla
6 июня 2025 / 19:07
© Andrew Harnik/ Getty Images/ТАСС
Президент США Дональд Трамп намерен продать или подарить свой красный электромобиль Tesla. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме пишет газета The Washington Post.
Как отмечается, глава Белого дома купил автомобиль в начале текущего года в поддержку компании Илона Маска. Слухи о намерении американского лидера избавиться от электрокара появились на фоне разногласий между Трампом и Маском.
В четверг они обменялись резкими заявлениями в социальных сетях.