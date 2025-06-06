Росатом: безопасность сотрудников МАГАТЭ при ротации на ЗАЭС является приоритетом

Приоритетом Росатома является безопасность сотрудников МАГАТЭ во время их ротации на Запорожской АЭС. Соответствующее заявление распространила российская атомная госкорпорация по итогам встречи ее главы Алексея Лихачева и гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

"Участники встречи также обсудили вопросы, касающиеся регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на станции. С российской стороны было отмечено, что при их осуществлении приоритетом является обеспечение безопасности сотрудников Агентства и представителей вовлеченных ведомств", - сказано в заявлении.

Отмечается, что Росатом и МАГАТЭ условились о продолжении контактов.

"Стороны оценили состоявшийся разговор как полезный и откровенный, подтвердив договоренность о продолжении контактов", - следует из текста.